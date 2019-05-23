2019-05-23T13:29:53+03:00
Общество

Орловские летние лагеря готовятся к приему детей

Смены в оздоровительных учреждениях стартуют с 27 мая
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские летние лагеря готовятся к приему детейОрловские летние лагеря готовятся к приему детейФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские летние лагеря готовятся к приему детей. По информации областного правительства, уже получены все необходимые разрешительные документы от регионального Управления Роспотребнадзора, заключены договора на поставку продуктов питания и проведена обработка территорий от клещей.

Стоит отметить, что в новом летнем сезоне свои двери для орловцев распахнут 320 летних оздоровительных учреждений, в числе которых 305 пришкольных, 12 загородных лагерей, 2 санатория и 1 палаточный лагерь. Мальчишек и девчонок ждут разнообразные профильные смены, какие как языковая, а также программа для ребят, увлекающихся математикой, физикой и информатикой. Всего в загородных оздоровительных лагерях планируется провести 22 профильные смены.

Этим летом оздоровительной кампанией планируется охватить почти 30 тысяч орловцев возрасте от 7 до 17 лет. Общий объем финансирования на ее проведение превысит прошлогодние показатели и составит более 206 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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