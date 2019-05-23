2019-05-23T12:34:17+03:00
Общество

В Орле чиновники не согласились с опубликованным регоператором графиком вывоза мусора

По мнению властей, его необходимо усовершенствовать и внести поправки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле чиновники не согласились с опубликованным регоператором графиком вывоза мусораВ Орле чиновники не согласились с опубликованным регоператором графиком вывоза мусораФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Вопрос о вывозе мусора в Орле в очередной раз обсудили чиновники на профильном заседании комитета по ЖКХ 22 мая. Власти не согласились с опубликованным регоператором графиком сбора отходов. По их мнению, его необходимо усовершенствовать и внести поправки.

Руководство УК «Зеленая роща» согласились с этими замечаниями. Однако это далеко не единственный камень преткновения в существующей проблеме.

Несмотря на определённые сдвиги в лучшую сторону, по мнению чиновников, все еще остро стоит вопрос ликвидации стихийных свалок. Также в последнее время ночью в убранные контейнеры выбрасывают мусор так называемые «черные возчики». В том числе они оставляют строительные отходы, а их мусороперерабатывающий завод не принимает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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