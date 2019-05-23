2019-05-23T11:45:56+03:00
Происшествия

Орловец обналичил 40 тысяч рублей с карты своего собутыльника

Мужчина неоднократно просил товарища совершить покупки и поделился с ним пин-кодом
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловец обналичил 40 тысяч рублей с карты своего собутыльникаОрловец обналичил 40 тысяч рублей с карты своего собутыльникаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Орловец обналичил 40 тысяч рублей с карты своего собутыльника. Во время застолья мужчина неоднократно просил товарища совершить покупки с помощью его платежного средства и поделился пин-кодом. После посиделок свою карту владелец не забрал, тем самым позволив своему другу по столу обокрасть его.

- 56-летнего подозреваемого в краже денег удалось установить. Мужчина пояснил, что обнаружил банковскую карту при себе утром и снял с нее деньги, чтобы использовать их в личных целях. Свою вину он полностью признал, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Орловец находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Дворянское гнездо»: в Орле состоится традиционный Тургеневский праздник
С вопросами о работе УК пришли орловцы на прием к главе городской администрации
Орловская филармония закроет концертный сезон 30 мая
Последний звонок прозвенел для старшеклассников орловских школ
Орловские летние лагеря готовятся к приему детей
Жилой шестиквартирный дом полыхал в орловской глубинке
В Орле чиновники не согласились с опубликованным регоператором графиком вывоза мусора
В Орле ремонтные работы ведутся в 41 дворе
При пожаре в жилом доме в Орле погиб 64-летний мужчина
В Мценске местный житель угнал авто у своего знакомого
В Орле на необорудованных пляжах будут дежурить общественные спасатели
Орловский театр кукол закрывает юбилейный сезон
В июне «Зеленая роща» представит дорожную карту по наведению порядка с мусором в Орле
На Орловщине ограничили движение грузовиков по федеральным дорогам
В Орле ямочный ремонт выполнили на основных транспортных магистралях
Сегодня в Орле открывается фотовыставка Павла Капустина «За горизонтом»
Готовность к переходу на цифровое ТВ в глубинках Орловщины проверяет «Губернаторский контроль»
В Орле в негодность пришел соединяющий два района пешеходный мост через Оку