СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-23T11:45:56+03:00

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Орловец обналичил 40 тысяч рублей с карты своего собутыльника. Во время застолья мужчина неоднократно просил товарища совершить покупки с помощью его платежного средства и поделился пин-кодом. После посиделок свою карту владелец не забрал, тем самым позволив своему другу по столу обокрасть его.

- 56-летнего подозреваемого в краже денег удалось установить. Мужчина пояснил, что обнаружил банковскую карту при себе утром и снял с нее деньги, чтобы использовать их в личных целях. Свою вину он полностью признал, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Орловец находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU