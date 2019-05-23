СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-23T11:40:07+03:00

Три из них уже готовятся к сдаче

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В Орле ремонтные работы ведутся в 41 дворе. Об этом доложил на рабочем совещании в городской администрации Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства.

Чиновник отметил, три дворовые территории уже готовят к сдаче. Речь идет об адресах улица Комсомольская, 141; улица Машиностроительная, 1 и улица Машиностроительная, 5. Новый асфальт положили в 13-ти дворах. Также по его словам, на семи территориях специалисты взяли пробы покрытия. Анализ показал, что асфальт соответствует ГОСТу.

Глава администрации Орла Александр Муромский добавил, что приемка и оплата отремонтированных объектов будет осуществляться только после положительного заключения лабораторного исследования. Также сити-менеджер поручил взять пробы во дворе по улице Горького, 44. Местные жители сомневаются в качестве ремонта.

- Территориальным управлениям дано поручение продолжить взаимодействие с УК для комплексного ремонта дворов. Такие виды работ, как ремонт входных групп, цоколей, детских игровых и спортивных площадок, опиливание сухостоя не входят в программу по ремонту дворовых территорий, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU