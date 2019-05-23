При пожаре в жилом доме в Орле погиб 64-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-23T11:19:52+03:00

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В Орле при пожаре в жилом доме погиб 64-летний мужчина. Трагедия произошла минувшим вечером, 22 мая, на улице Тютчева.

- В результате пожара в двухэтажном жилом доме обуглились стены зала на первом этаже на площади 12 квадратных метров. В остальных помещениях закопчены и оплавились части комнат, обшитые пластиковыми панелями, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 21 раз, из них – одиннадцать выездов на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU