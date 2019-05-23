В Орле на необорудованных пляжах будут дежурить общественные спасатели

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-23T11:06:49+03:00

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В Орле на необорудованных пляжах будут дежурить спасатели-общественники. Об этом сообщили чиновники 22 мая на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике.

Так, например, популярный пляж на Оке в районе Разгадского парка окажется под присмотром общественников из орловского отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей». В пиковые дни купального сезона планируется организовать дежурство и на пляже Силикатного пруда в Северном районе Орла.

Как и раньше, официально в городе определены два места для купания. Речь идет об озере «Светлая жизнь» и о пляже возле Городского парка. В этих местах отдыха у воды будут дежурить спасатели МЧС и медработники.

ИСТОЧНИК KP.RU