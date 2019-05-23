2019-05-23T10:59:48+03:00
Общество

Орловский театр кукол закрывает юбилейный сезон

26 мая зрители увидят премьерный спектакль «Кошкин дом»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Орловский театр кукол закрывает юбилейный сезон. 26 мая в честь благополучного завершения зрители увидят премьерный спектакль «Кошкин дом».

- Перед началом постановки гостей ждет интермедия с играми, танцами и загадками. Самым активным за время театрального сезона зрителям будут вручены годовые абонементы и призы от театра кукол. После спектакля у всех будет уникальная возможность сфотографироваться на память с героями «Кошкиного дома», - поделились с «КП» артисты театра кукол.

Начало спектакля в 11 часов.

Билеты в кассах театра.

Адрес: улица Советская, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Дворянское гнездо»: в Орле состоится традиционный Тургеневский праздник
С вопросами о работе УК пришли орловцы на прием к главе городской администрации
Орловская филармония закроет концертный сезон 30 мая
Последний звонок прозвенел для старшеклассников орловских школ
Орловские летние лагеря готовятся к приему детей
Жилой шестиквартирный дом полыхал в орловской глубинке
В Орле чиновники не согласились с опубликованным регоператором графиком вывоза мусора
Орловец обналичил 40 тысяч рублей с карты своего собутыльника
В Орле ремонтные работы ведутся в 41 дворе
При пожаре в жилом доме в Орле погиб 64-летний мужчина
В Мценске местный житель угнал авто у своего знакомого
В Орле на необорудованных пляжах будут дежурить общественные спасатели
В июне «Зеленая роща» представит дорожную карту по наведению порядка с мусором в Орле
На Орловщине ограничили движение грузовиков по федеральным дорогам
В Орле ямочный ремонт выполнили на основных транспортных магистралях
Сегодня в Орле открывается фотовыставка Павла Капустина «За горизонтом»
Готовность к переходу на цифровое ТВ в глубинках Орловщины проверяет «Губернаторский контроль»
В Орле в негодность пришел соединяющий два района пешеходный мост через Оку