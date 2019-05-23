СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-23T10:59:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловский театр кукол закрывает юбилейный сезон. 26 мая в честь благополучного завершения зрители увидят премьерный спектакль «Кошкин дом».

- Перед началом постановки гостей ждет интермедия с играми, танцами и загадками. Самым активным за время театрального сезона зрителям будут вручены годовые абонементы и призы от театра кукол. После спектакля у всех будет уникальная возможность сфотографироваться на память с героями «Кошкиного дома», - поделились с «КП» артисты театра кукол.

Начало спектакля в 11 часов.

Билеты в кассах театра.

Адрес: улица Советская, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU