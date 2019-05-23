Орловский театр кукол закрывает юбилейный сезон
26 мая зрители увидят премьерный спектакль «Кошкин дом»
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Орловский театр кукол закрывает юбилейный сезон. 26 мая в честь благополучного завершения зрители увидят премьерный спектакль «Кошкин дом».
- Перед началом постановки гостей ждет интермедия с играми, танцами и загадками. Самым активным за время театрального сезона зрителям будут вручены годовые абонементы и призы от театра кукол. После спектакля у всех будет уникальная возможность сфотографироваться на память с героями «Кошкиного дома», - поделились с «КП» артисты театра кукол.
Начало спектакля в 11 часов.
Билеты в кассах театра.
Адрес: улица Советская, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU