2019-05-23T10:58:03+03:00
Общество

В июне «Зеленая роща» представит дорожную карту по наведению порядка с мусором в Орле

Управляющая компания отчасти согласилась со всеми нависшими претензиями
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В июне «Зеленая роща» представит дорожную карту по наведению порядка с мусором в ОрлеВ июне «Зеленая роща» представит дорожную карту по наведению порядка с мусором в ОрлеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В июне «Зеленая роща» представит дорожную карту по наведению порядка с мусором в Орле. Такое решение озвучил руководитель управляющей компании Александр Ворожбит 22 мая на заседании комитета по ЖКХ.

Оператор отчасти согласился со всеми нависшими на него претензиями. Также Александр Ворожбит инициировал аудиторскую проверку. По словам главы УК в городскую казну вернутся деньги за неправильно посчитанные объемы. Пересмотрят и контракты, заключенные с регоператором.

Александр Ворожбит пообещал в ближайшее время разместить более детальную информацию о тарифах для удобства населения. Дорожную карту руководитель «Зеленой рощи» обязался предоставить в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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