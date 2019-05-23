СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-23T10:09:54+03:00

На этот раз рабочая группа посетила торговые точки Малоархангельска

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Готовность к переходу на цифровое ТВ в глубинках Орловщины проверяет «Губернаторский контроль». На этот раз рабочая группа посетила торговые точки Малоархангельска.

- Члены группы посетили почтамт, а также несколько магазинов, где продаются цифровые приставки, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.

Комиссия подтвердила, что в каждой из торговых точек оборудование для приема цифрового сигнала представлено в достаточном количестве. Там же можно купить телевизоры со встроенным цифровым приемом. Кроме того, специалисты «Губернаторского контроля» проверили условия продаж и степень готовности продавцов объяснить покупателям технические особенности подключения.

ИСТОЧНИК KP.RU