Более ста работников одного из орловских предприятий получили задолженности по зарплате
Более ста работников ЗАО «Орловский мелькомбинат» получили задолженности по зарплате. Возместить ущерб сотрудникам удалось в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ.
- Проведены необходимые следственные действия: допрошены должностные лица, работники предприятия, изъяты и изучены документы финансово-хозяйственной деятельности организации, проведены соответствующие исследования, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
В настоящее время полностью погашена задолженность по заработной плате перед 105 работниками предприятия. Общая сумма ущерба составила более 7,2 миллионов рублей. Уголовное дело прекращено.
ИСТОЧНИК KP.RU