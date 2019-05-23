2019-05-23T09:15:59+03:00
Происшествия

Более ста работников одного из орловских предприятий получили задолженности по зарплате

Им полностью возмещен ущерб в размере полной суммы свыше семи миллионов рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Более ста работников одного из орловских предприятий получили задолженности по зарплатеБолее ста работников одного из орловских предприятий получили задолженности по зарплатеФото: Архив "КП"
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Более ста работников ЗАО «Орловский мелькомбинат» получили задолженности по зарплате. Возместить ущерб сотрудникам удалось в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ.

- Проведены необходимые следственные действия: допрошены должностные лица, работники предприятия, изъяты и изучены документы финансово-хозяйственной деятельности организации, проведены соответствующие исследования, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время полностью погашена задолженность по заработной плате перед 105 работниками предприятия. Общая сумма ущерба составила более 7,2 миллионов рублей. Уголовное дело прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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