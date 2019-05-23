2019-05-23T08:55:48+03:00
Происшествия

В Орле нетрезвый водитель на «Ладе» протаранил «Киа»

ДТП произошло минувшим вечером, 22 мая, на улице Раздольной
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП на улице Раздольной в Орле случилось минувшим вечером, 22 мая, около 19 часов. Водитель отечественной легковушки «Лада Гранта», будучи нетрезвым, следовал по со стороны улицы Льва Толстого в направлении улицы Михалицина. Столкновение с иномаркой «Киа Коул» он допустил в районе дома № 5 на Раздольной. Автомобиль ехал по встречной полосе.

- В результате ДТП водитель «Лада Гранта» получил травмы и был доставлен в приемное отделение ООКБ. После оказания медицинской помощи ему было назначено амбулаторное лечение. Позже за помощью обратились четыре пассажира и водитель «Киа». Двоим из них назначили амбулаторное лечение, остальных отпустили, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых семь человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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