2019-05-22T17:45:20+03:00
Общество

«Двойное счастье»: в Орле пройдет встреча близнецов

Акция состоится в Детском парке в это воскресенье, 26 мая
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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«Двойное счастье»: в Орле пройдет встреча близнецов«Двойное счастье»: в Орле пройдет встреча близнецовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле впервые пройдет Всероссийская встреча близнецов «Двойное счастье». Акция состоится в Детском парке в это воскресенье, 26 мая.

Встреча начнется в утра около нового фонтана. Планируется, что участие в празднике примут около ста орловских семей, которые воспитывают близнецов и тройняшек.

Всех гостей порадуют концертом артисты из семей с детьми–близнецами. В это день посетителей парка будут ждать шоу мыльных пузырей, аквагрим, рисование мелками, веселые аниматоры, фотозоны, общее фотографирование и чаепитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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