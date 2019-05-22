«Двойное счастье»: в Орле пройдет встреча близнецов
Акция состоится в Детском парке в это воскресенье, 26 мая
«Двойное счастье»: в Орле пройдет встреча близнецовФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле впервые пройдет Всероссийская встреча близнецов «Двойное счастье». Акция состоится в Детском парке в это воскресенье, 26 мая.
Встреча начнется в утра около нового фонтана. Планируется, что участие в празднике примут около ста орловских семей, которые воспитывают близнецов и тройняшек.
Всех гостей порадуют концертом артисты из семей с детьми–близнецами. В это день посетителей парка будут ждать шоу мыльных пузырей, аквагрим, рисование мелками, веселые аниматоры, фотозоны, общее фотографирование и чаепитие.
ИСТОЧНИК KP.RU