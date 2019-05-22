СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-22T17:10:06+03:00

Такое название предложено присвоить участку в микрорайоне «Зареченский»

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В Орле может появиться улица имени Николая Ковалева. Такое название Совет ветеранов ФСБ России предложил присвоить участку в микрорайоне «Зареченский» с учетом выдающихся заслуг депутата Госдумы ФС РФ.

- Комиссия приняла решение присвоить наименование «улица имени Генерала армии Ковалева» существующей улице без имени, идущей от улицы Мостовой до улицы Емлютина параллельно Карачевскому шоссе, - пояснили «КП» в пресс-службе мэрии.

Как сообщает управление градостроительства, наименование указанной улицы не повлечет перерегистрацию жителей и объектов недвижимости. Окончательное решение примут депутаты горсовета на ближайшей сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU