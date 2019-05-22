СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-22T16:21:56+03:00

По сигналу «тревожной кнопки» росгвардейцы трижды за сутки выезжали в гипермаркеты Орла Фото: Архив "КП"

В каждом случае были задержаны женщины, прятавшие под одеждой продукты и бытовую химию

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По сигналу «тревожной кнопки» росгвардейцы трижды за сутки выезжали в гипермаркеты Орла. Помощь стражей порядка требовалась работникам, чтобы остановить посетителей, вынесших неоплаченные товары за пределы кассы.

Кассовые зоны пытались пройти три женщины среднего возраста. Как оказалось, раньше к административной ответственности они не привлекались. Орловчанки прятали под своей одеждой и в сумочках дорогостоящие продукты и бытовую химию.

- Украденные товары были возвращены на прилавки. «Забывчивых покупательниц» передали сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU