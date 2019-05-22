СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-22T16:06:04+03:00

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Жители Северного района Орла предложили скорректировть схему движения общественного транспорта. Особенно орловцев беспокоит, как добираться в центр города. Ситуацию прояснили чиновники.

По словам властей, уже сейчас завершается разработка новой схемы. При этом главной задачей остается сокращение дублирующих маршрутов. Еще одним условием правильной схемы должно стать то, что из любой точки города орловцы смогут доехать в любую другую с одной пересадкой.

Сегодня из Северного района практически всюду можно добраться без пересадок. Однако за последнюю неделю в отношении перевозчика, обслуживающего район станции «Лужки» и улицы Ливенской были составлены две претензии. И уже сегодня, 22 мая, перевозчики пройдут проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU