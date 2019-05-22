В Международный день пропавших детей в Орле пройдет познавательное мероприятие

СЕГОДНЯ 15:39 2019-05-22T15:39:39+03:00

Родителей и детей приглашают в Детский парк присоединиться к программе

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В Международный день пропавших детей 25 мая в Орле пройдет познавательное мероприятие. Родителей и детей приглашают в Детский парк присоединиться к программе.

В этот день на открытии мероприятия в 16 часов подведут итоги конкурса детского рисунка. Всех гостей ждет также социальный эксперимент от Школы безопасности, детские конкурсы и шоу мыльных пузырей. Кроме того, здесь же можно будет записаться в ряды добровольцев в поисковые отряды. В 21 час на открытой площадке у подвесного моста зажгут свечи.

Вход на мероприятие для всех желающих свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU