В Международный день пропавших детей в Орле пройдет познавательное мероприятие
Родителей и детей приглашают в Детский парк присоединиться к программе
.
Изменить размер текста:
В Международный день пропавших детей 25 мая в Орле пройдет познавательное мероприятие. Родителей и детей приглашают в Детский парк присоединиться к программе.
В этот день на открытии мероприятия в 16 часов подведут итоги конкурса детского рисунка. Всех гостей ждет также социальный эксперимент от Школы безопасности, детские конкурсы и шоу мыльных пузырей. Кроме того, здесь же можно будет записаться в ряды добровольцев в поисковые отряды. В 21 час на открытой площадке у подвесного моста зажгут свечи.
Вход на мероприятие для всех желающих свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU