СЕГОДНЯ 15:37 2019-05-22T15:37:56+03:00

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В Орле почтовики и пожарные провели совместные учения. Плановое мероприятие прошло в Управлении почтовой связи на улице Ленина. По замыслу возгорание произошло в одном из кабинетов на третьем этаже. Автоматическая система оповещения сработала сразу.

- Одновременно началась эвакуация работников. Своими силами специалисты группы безопасности приступили к ликвидации возгорания. Но потушить огонь им не удалось. По сценарию один из сотрудников получил отравление угарным газом, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На месте происшествия работал дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 и провел боевое развертывание. Также пожарные отработали действия по спасению людей и ликвидации условного пожара. Очаг пожара был ликвидирован, а сотрудник спасен.

ИСТОЧНИК KP.RU