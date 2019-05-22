В Орле заменят замки в дверях муниципальных квартир

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-22T15:23:38+03:00

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В Орле чиновники изучили вопрос по инвентаризации, учету и эффективному использованию муниципального жилья, свободного от проживания. Срок инвентаризации до 2021 года властей не устроил. Так, поступили предложения ускорить ее.

Такое решение чиновники объяснили тем, что после обследования муниципальных квартир, которые формально числятся свободными, есть явные следы проживания. В части квартир у УКХ и вовсе отсутствуют ключи.

По поручению представителей власти, в Орле до 10 июня будет решаться вопрос о смене замков и ограничению доступа в муниципальные помещения, в которых сейчас проживают посторонние. Также чиновники рекомендовали городской администрации завершить инвентаризацию муниципального жилья и проверить соответствие данных реестра муниципальной собственности фактическим данным и законности проживания и выявить свободные помещения до августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU