СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-22T15:18:59+03:00

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В орловском СОБР завершились комплексные занятия в полевых условиях. Силовики совершили марш-бросок по территории Орловской области. Бойцы прошли тактико-специальную, огневую, физическую, инженерную и топографическую подготовки.

- На контрольном занятии сотрудники СОБР приняли участие в разведывательных мероприятиях. Перед ними стояла задача обнаружить и ликвидировать условных вооруженных преступников, которые скрывались в горно-лесистой местности, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

По итогам учений бойцы подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки. Они доказали, что готовы к выполнению оперативно-служебных задач любой сложности.

ИСТОЧНИК KP.RU