2019-05-22T14:58:35+03:00
Общество

Проблему с вывозом мусора в Орле снова вынесли на повестку дня чиновники

О насущных проблемах сообщили начальники районов города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Проблему с вывозом мусора в Орле снова вынесли на повестку дня чиновникиПроблему с вывозом мусора в Орле снова вынесли на повестку дня чиновникиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Вопрос с вывозом мусора в Орле снова вынесли на повестку дня чиновники. О том, что ситуация в городе остается нестабильной власти поговорили 21 мая на рабочем совещании главы городской администрации. О насущных проблемах Александру Муромскому сообщили начальники районов Орла.

По словам главы Северного района Владимира Маркина, за прошедшую неделю перенакопление мусора зафиксировали на 14 площадках. Пока удалось разобрать только одну свалку на улице Благининой. Перевозчик уже установил семь дополнительных емкостей, чтобы улучшить ситуацию. В ближайшее время в Северном районе появятся еще 20 контейнеров.

Глава Заводского района Юрий Студенников отметил, что проблема вывоза крупногабаритного мусора не разрешилась. По его информации, «ЭкоСити» не принимает в полном объеме отходы на полигон. Еще одной проблемой остается ликвидация несанкционированных свалок.

Подобная ситуация наблюдается и в Советском районе. Как подчеркнул лава территориального управления Артем Левковский, основной проблемой остается уборка собственниками своей прилегающей территории. В свою очередь, Железнодорожный район все еще страдает от перенакопления крупногабаритного мусора в частном секторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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