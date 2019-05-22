2019-05-22T14:58:10+03:00
Происшествия

У орловского дачника украли велосипед и одежду

Мужчина покинул ненадолго свой участок, а за время отсутствия его имуществом успели поживиться
Ольга СУПОНЕВА
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Вора полицейским удалось найтиВора полицейским удалось найтиФото: Ольга СУПОНЕВА
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Орловский дачник остался без своего велосипеда и одежды. Мужчина ненадолго покинул свой участок, однако полутора часов его отсутствия вору хватило, чтобы поживиться чужим имуществом.

Когда орловец вернулся после непродолжительного отсутствия, то увидел, что кто-то увел его двухколесный транспорт, прихватив при этом сумку с вещами и стационарный телефонный аппарат. Мужчине ничего не оставалось делать, как пойти в полицию. Стражи порядка выехали на место кражи. Было установлено, что вор проник на чужую дачу, вскрыв дверь. Полицейским удалось установить личность похитителя.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 32-летний житель Орловского района. Мужчина сознался в совершенном преступлении. Он пояснил полицейским, что велосипед успел продать. Также у него в жилище было обнаружено остальное похищенное имущество, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Велосипед полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дожидаться суда орловцу придется под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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