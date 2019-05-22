Орловцев ждет премьера необычной Восточной сказки «Тысяча и одна ночь»
Постановку представит студия «Амира»
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Орловцев ждет премьера необычной Восточной сказки «Тысяча и одна ночь». Постановку 25 мая представит студия «Амира» в Орловском областном центре народного творчества.
Танцы, музыка, яркие костюмы перенесут зрителя во дворец Шахриара. Там великолепная Шахерезада расскажет царю Тысячу и одну восточную сказку. Закончатся ли ее старания успехом, успокоится ли сердце Шахриара? Это предстоит узнать, посмотрев спектакль.
Вход для всех желающих свободный.
Начало в 17 часов.
Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.
ИСТОЧНИК KP.RU