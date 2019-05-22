2019-05-22T14:04:36+03:00
Общество

В Орле начался покос травы

С буйной растительностью борются несколько рабочих бригад
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле начался покос травы на улицах и общественных территориях. С буйной растительностью борются несколько рабочих бригад.

О том, как покос ведется, рассказал и.о. начальника Управления коммунальным хозяйством города Дмитрий Фролов на вчерашней, 21 мая, рабочей планерке в мэрии. По его словам, в Заводском и Советском района триммерами работают 14 сотрудников «Зеленстроя». Сегодня косят растительность на Октябрьской, Кромской улицах, а также Генерала Родина и Наугорском шоссе. Еще 6 человек работают в Железнодорожном районе и 10 в

Северном. Это сотрудники «Спецавтобазы».

- Количество человек необходимо увеличить, чтобы осуществлять покос в максимально короткие сроки, - заметил глава администрации Александр Муромский.

Отметим, что с нынешнего года в связи с новыми принятыми Правилами благоустройства, на территории областного центра косить траву должны и хозсубъекты – в радиусе 10 метров от границ своего земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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