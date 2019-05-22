2019-05-22T12:04:16+03:00
Происшествия

Огнеборцы сражались с пожаром в квартире в центре Орла

Возгорание произошло в доме на улице Максима Горького
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Огнеборцы сражались с пожаром в квартире в центре Орла 21 мая. Возгорание произошло утром в доме на улице Максима Горького.

- В результате пожара в кухне обгорели обои, мебель, повреждена варочная панель, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них – шесть выездов на ликвидацию возгораний и четыре – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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