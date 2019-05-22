Спасатели напоминают орловцам правила безопасного поведения на пляжах и вблизи воды
В очередной раз спасатели напомнили орловцам правила безопасного поведения на пляжах и вблизи воды. В целях профилактики несчастных случаев инспекторы ГИМС регионального МЧС России вновь пообщались с местными жителями.
Спасатели отметили, что купальный сезон на Орловщине начнется только 1 июня. Но далеко не все пляжи прошли освидетельствование. Вода еще не прогрелась. Инспекторы также напомнили, что основными причинами гибели людей на воде остаются купание в необорудованных и запрещенных местах, нарушение мер безопасности во время рыбной ловли, употребление спиртных напитков и недостаточный контроль взрослых за детьми.
Побеседовав с орловчанами, спасатели раздали всем памятки с правилами поведения на воде и руководством по спасению тонущего человека и оказанию ему первой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU