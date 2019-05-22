Спасатели напоминают орловцам правила безопасного поведения на пляжах и вблизи воды

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-22T12:00:59+03:00

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В очередной раз спасатели напомнили орловцам правила безопасного поведения на пляжах и вблизи воды. В целях профилактики несчастных случаев инспекторы ГИМС регионального МЧС России вновь пообщались с местными жителями.

Спасатели отметили, что купальный сезон на Орловщине начнется только 1 июня. Но далеко не все пляжи прошли освидетельствование. Вода еще не прогрелась. Инспекторы также напомнили, что основными причинами гибели людей на воде остаются купание в необорудованных и запрещенных местах, нарушение мер безопасности во время рыбной ловли, употребление спиртных напитков и недостаточный контроль взрослых за детьми.

Побеседовав с орловчанами, спасатели раздали всем памятки с правилами поведения на воде и руководством по спасению тонущего человека и оказанию ему первой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU