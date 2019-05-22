СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-22T10:59:57+03:00

Школьникам объяснили, с какими угрозами они могут столкнуться в интернете

Изменить размер текста: A A

«Урок цифры» провели в Орле для старшеклассников лицея № 22. Школьникам объяснили, с какими угрозами они могут столкнуться в интернете, а также обучили навыкам безопасного поведения в сети. Особое внимание было уделено поведению в социальных сетях и онлайн-общении.

Ребятам рассказали о приватности аккаунтов, разъяснили понятие кибербуллинга, то есть вида травли с применением интернет-технологий. Шла речь и о действиях мошенников в интернете, хакерских атаках, опасном контенте, а также о способах им противостоять.

Подобные уроки пройдут в российских школах до 24 мая. Напомним, такая акция стартовала в России в декабре прошлого года. Проект поддержали крупнейшие технологические компании России, такие как «1С», «Лаборатория Касперского», «Яндекс», Mail.ru Group.

ИСТОЧНИК KP.RU