2019-05-22T10:59:57+03:00
Общество

«Урок цифры» провели в Орле для старшеклассников

Школьникам объяснили, с какими угрозами они могут столкнуться в интернете
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы орловского облправительстваФото пресс-службы орловского облправительства
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«Урок цифры» провели в Орле для старшеклассников лицея № 22. Школьникам объяснили, с какими угрозами они могут столкнуться в интернете, а также обучили навыкам безопасного поведения в сети. Особое внимание было уделено поведению в социальных сетях и онлайн-общении.

Ребятам рассказали о приватности аккаунтов, разъяснили понятие кибербуллинга, то есть вида травли с применением интернет-технологий. Шла речь и о действиях мошенников в интернете, хакерских атаках, опасном контенте, а также о способах им противостоять.

Подобные уроки пройдут в российских школах до 24 мая. Напомним, такая акция стартовала в России в декабре прошлого года. Проект поддержали крупнейшие технологические компании России, такие как «1С», «Лаборатория Касперского», «Яндекс», Mail.ru Group.

ИСТОЧНИК KP.RU

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