2019-05-22T10:50:08+03:00
Общество

В Орле дорожным ремонтом охвачены четыре улицы

Все они будут приведены в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле дорожным ремонтом охвачены четыре улицыВ Орле дорожным ремонтом охвачены четыре улицыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле дорожным ремонтом охвачены четыре улицы. Речь идет об улицах Комсомольской, Московской, Северной, а также Кромском шоссе. Все эти объекты будут приведены в порядок в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам Дмитрия Фролова, ИО начальника УКХ, на Московской улице подрядчик уже демонтировал бордюры и установил часть новых. Участок между улицами Герцена и Орджоникидзе отфрезерован. С 21 мая ночью здесь будут укладывать выравнивающий слой. Пока на этом участке идет ремонт коммуникаций.

На улице Северной старый бортовой камень также сняли. Ведется его замена на новый. На улице Комсомольской подрядчик запаздывает. Рабочие приступили к ремонту только 16 мая. С 22 мая планируется начать фрезерование и демонтаж бордюрного камня. На Кромском шоссе ведется укладка выравнивающего слоя. Бордюры демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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