Два «Шевроле» столкнулись в Северном районе Орла эти утром

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-22T10:37:16+03:00

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Две иномарки столкнулись в Северном районе Орла эти утром, 22 мая. ДТП случилось около 8-ми часов.

- 61-летний водитель «Шевроле Круз» двигался со стороны улицы Михалицына в направлении улицы Бурова. Авария произошла в районе дома № 70 по Московскому шоссе, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Автомобиль въехал в попутный «Шевроле Лачетти» под управлением 25-летниего водителя. Машина перевернулась на бок.

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU