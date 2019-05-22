Два «Шевроле» столкнулись в Северном районе Орла эти утром
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД
Фото: УМВД России по Орловской области
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Две иномарки столкнулись в Северном районе Орла эти утром, 22 мая. ДТП случилось около 8-ми часов.
- 61-летний водитель «Шевроле Круз» двигался со стороны улицы Михалицына в направлении улицы Бурова. Авария произошла в районе дома № 70 по Московскому шоссе, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Автомобиль въехал в попутный «Шевроле Лачетти» под управлением 25-летниего водителя. Машина перевернулась на бок.
По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU
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