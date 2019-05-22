2019-05-22T10:25:34+03:00
Происшествия

Орловца избил и ограбил его же собутыльник

Мужчине пришлось писать заявление в полицию
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловца избил и ограбил его же собутыльникОрловца избил и ограбил его же собутыльникФото: Архив "КП"
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Полицейские раскрыли грабеж в Орловском районе. За помощью к стражам порядка обратился местный житель.

Мужчина рассказал, что накануне распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Когда он засобирался домой, тот бурно среагировал. Орловец хотел забрать свой мобильный телефон со стола, а вместо этого получил несколько ударов в лицо и туловище, в результате чего ему пришлось спешно покинуть дом. Телефон остался у обидчика. Сам же мужчина написал заявление в полицию.

Правоохранители установили причастного к грабежу 40-летнего местного жителя. Оказалось, мужчина и раньше привлекался к уголовной ответственности за кражи.

- В отношении грабителя было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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