Под Орлом аварийная проводка привела к пожару в хозпостройке

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-22T10:23:58+03:00

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Под Орлом аварийная работа электропроводки привела к пожару в хозяйственной постройке. ЧП случилось минувшим вечером, 21 мая, в селе Крутое Ливенского района.

- В результате пожара крыша строения обрушилась на площади 60 квадратных метров. От огня спасены рядом стоящие жилой дом и хозпостройка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. пострадавших нет.К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них – шесть выездов на ликвидацию возгораний и четыре – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU