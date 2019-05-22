Под Орлом аварийная проводка привела к пожару в хозпостройке
Под Орлом аварийная работа электропроводки привела к пожару в хозяйственной постройке. ЧП случилось минувшим вечером, 21 мая, в селе Крутое Ливенского района.
- В результате пожара крыша строения обрушилась на площади 60 квадратных метров. От огня спасены рядом стоящие жилой дом и хозпостройка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливается. пострадавших нет.К счастью, обошлось без пострадавших.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них – шесть выездов на ликвидацию возгораний и четыре – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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