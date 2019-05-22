СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-22T10:02:45+03:00

В Орле похитившего из фирмы 19 миллионов рублей бухгалтера не выпустили по УДО Фото: Архив "КП"

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В Орле похитившего из фирмы 19 миллионов рублей бухгалтера не выпустили по УДО. По приговору суда женщина, которая воспользовалась своим служебным положением, продолжает отбывать наказание в виде 4 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Ранее орловчанка обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от наказания. Женщина ссылалась на отбытую часть срока, на трудоустройство, активное участие в жизни коллектива, на окончание ею профессионального училища за время отбывания наказания. Также осужденная в своем заявлении подчеркнула, что никаких нарушений порядка не допускала, а также имеет два поощрения в виде благодарности, почетной грамоты и денежной премии.

По мнению женщины, в условиях изоляции погасить задолженность по иску в размере большой суммы невозможно. А УДО поможет ей найти работу и скорее погасить иск.

Суд первой инстанции, рассмотрев ходатайство, отказал женщине в УДО, указав, что в добровольном порядке по задолженности ей было выплачено лишь 6000 рублей. Денежные средства, которые зачислялись ей по зарплате, орловчанка тратила на свои нужды. Решение осужденная решила обжаловать в апелляции.

- Суд также посчитал, что у осужденной не сформировались стойкие положительные изменения личности, цели уголовного наказания в отношении нее не достигнуты. Постановление суда первой инстанции осталось без изменений, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU