В Орловской глубинке пожилая пара найдена убитой в своем доме

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-22T09:55:59+03:00

По предварительной версии, мужчина застрелил супругу, а после свел счеты с жизнью

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Жуткими новостями обернулся вторник, 21 мая, для жителей небольшой деревни в Орловской области. В Большой Каменке, что под Мценском, в собственном доме была обнаружена погибшей пожилая семейная пара.

На телах обоих супругов были обнаружены огнестрельные раны. Региональный СКР возбудил уголовное дело.

- Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие выдвинуло первоначальную версию случившегося. Установлено, что пенсионер в ходе конфликта застрелил свою жену, после чего свел счеты с жизнью.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU