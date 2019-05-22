В Орле депутат горсовета заподозрил своих коллег в подлоге и превышении должностных полномочий

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-22T09:27:20+03:00

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В Орле народный избранник заподозрил своих коллег в горсовете в подлоге документов, халатности и превышении должностных полномочий. Олег Карпиков направил письмо на имя мэра города с просьбой навести порядок и провести служебное расследование.

В распоряжение редакции «КП» попал скан указанного письма.

- Перед заседанием пятьдесят первой сессии, я столкнулся с подлогом документов, выразившейся в полной переформулировке решений, принимаемых депутатами на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, - написал депутат мэру.

Речь идет о том, что на заседании комитета 17 апреля депутаты отклонили подготовленный проект-решение, они проголосовали за то, чтобы вынести вопрос в основную повестку на сессию в апреле. Но 23 апреля оказалось, что формулировки изменены, а решение депутатов вообще не указано.

- Считаю, что в выявленном мною факте подлога официального документа в виде замены фактического содержания решения, принятого депутатами на заседании комитета по ЖКХ, иным содержанием, не отражающим существо принятого решения, усматриваются признаки служебного подлога, превышения должностных полномочий и халатности (ст.ст.286, 292, 293 УК РФ), - написал Карпиков.

Депутат отметил, что с подобным фактом за 3,5 года он столкнулся впервые и считает необходимым привлечь виновных лиц к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU