СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-22T09:16:25+03:00

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В Орле отсыпать улицы частного сектора асфальтогранулятом начнут уже на этой неделе. Работы на нескольких участках стартуют в эту пятницу, 24 мая. Для отсыпки будет использован старый асфальт, который сейчас ремонтируется в городе на улицах, где ведется дорожный ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Список для отсыпки включает в себя 115 улиц частного сектора. Но как отметил Дмитрий Фролов, ИО начальника УКХ, все из них привести в порядок не удастся. Пока рассматривается возможность дополнительного субсидирования в размере 2 миллионов рублей.

Глава администрации Орла Александр Муромский подчеркнул, что за асфальтогранулятом необходимо установить контроль. Ответственность за его сохранность сейчас несут как сотрудники «Спецавтобазы», так и УКХ. Пока случаев незаконного вывоза старого асфальта с территории предприятия зарегистрировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU