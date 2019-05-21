СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-21T17:42:26+03:00

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На орловском «мосту глупости» повесят знак ограничения высоты. Речь идет об Александровском мосте, под арками которого часто застревают грузовики. Поручение о необходимости установки дорожного знака дал глава администрации Орла Александр Муромский на еженедельном рабочем совещании 21 мая.

Также сити-менеджер рассмотрел и проблему ненадлежащего состояния ограждений Красного моста. По информации ИО начальника УКХ Орла Дмитрия Фролова, установленные сейчас конструкции - это предупредительные меры для недопущения обрушения перил. Что касается наиболее опасных участков, то они укреплены.

Муромский напомнил, что мосты находятся на балансе УКХ. Поэтому специалисты обязаны обеспечивать своевременное обследование сооружений и принимать меры по безопасности передвижения пешеходов и транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU