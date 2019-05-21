СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-21T17:11:17+03:00

В ее состав войдут 11 представителей трех областных и одного муниципального театра

Изменить размер текста: A A

Делегация из Орла примет участие во Всероссийском театральном марафоне. Такую информацию озвучила начальник регионального Управления культуры и архивного дела Наталья Георгиева на совещании в областной администрации 20 мая. Марафон пройдет в Воронеже 5 июня. От Орловской области его участниками станут 11 артистов-делегатов из трех областных и одного муниципального театра.

Рассказала Наталья Георгиева и предстоящих театральных гастролях. 5 июля Орловщина примет эстафету Всероссийского театрального марафона от Тулы. На сцене театра имени Тургенева с 5 по 7 июля пройдут гастроли Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого. 8 июля в Липецк с ответным визитом приедет труппа орловских артистов.

Подобные обменные гастроли уже состоялись в Орловской области в начале 2019 года. В марте спектаклями обменялись орловский театр «Свободное пространство» и тамбовский театр. Орловский театр кукол в апреле принял участие в гастрольном туре театров кукол городов России «Весенняя карусель» по городам: Курск, Белгород, Тула, Брянск, Калуга, а 7 мая участвовал в межрегиональном фестивале театров городов-героев «Будем жить». В марте и апреле также прошли гастроли театра Тургенева в Брянской и Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU