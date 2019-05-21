СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-21T13:59:44+03:00

На лекарства льготникам Орловщина получит больше 627 миллионов рублей Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Закупка лекарств по основным заявкам на 2019 год уже практически завершена

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На лекарства льготникам Орловщина получит больше 627 миллионов рублей. Об этом сообщили чиновники на совещании в областной администрации 20 мая.

По словам властей, сегодня в Орловской области правом на бесплатное получение лекарств обладают более 57 тысяч человек. Закупка лекарств по основным заявкам на 2019 год уже практически завершена. На них регион потратил порядка 343,7 миллионов рублей.

В ходе совещания чиновники отметили, что ситуация с лекарственным обеспечением в Орловской области стабильна. Основные проблемы связаны с ограниченным финансированием, несостоявшимися закупками и с отсутствием лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU