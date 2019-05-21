Фейерверк и дискотека ждут орловских выпускников в день последнего звонка
Праздник одиннадцатиклассники будут отмечать на главной площади Орла
Фейерверк и дискотека ждут орловских выпускников в день последнего звонкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Фейерверк и танцы ждут орловских выпускников в день последнего звонка. Праздник одиннадцатиклассники будут отмечать на главной площади Орла 23 мая.
Так, в 19 часов на площади Ленина начнется дискотека «Поверь в мечту!». С 19.30 свое выступление начнет DJ Bonus. Танцы под известные современные хиты будут разогревать главную площадь Орла вплоть до фейерверка. Салют озарит небо в 21 час.
В этом году из стен орловских школ выйдут 1 543 одиннадцатиклассника. Порядка 200 из них претендуют на медаль «За особые успехи в учении».
ИСТОЧНИК KP.RU