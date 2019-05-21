В Орловском районе горел дачный дом
В Орловском районе горел дачный дом. ЧП случилось в понедельник вечером, 20 мая, в СНТ «Машиностроитель».
- В результате пожара термические повреждения получила мансарда на площади десять квадратных метров, закопчена по всей площади, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
По предположениям специалистов причиной пожара мог стать аварийный режим работы электроустановок.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз – по шесть выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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