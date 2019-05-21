2019-05-21T12:29:48+03:00
Происшествия

В Орловском районе горел дачный дом

Возгорание произошло в СНТ «Машиностроитель»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловском районе горел дачный дом. ЧП случилось в понедельник вечером, 20 мая, в СНТ «Машиностроитель».

- В результате пожара термические повреждения получила мансарда на площади десять квадратных метров, закопчена по всей площади, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов причиной пожара мог стать аварийный режим работы электроустановок.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз – по шесть выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два мобильных прикарманил орловец после алкогольных посиделок с другом
Площадку для выгула собак в центре Орла могут профинансировать по программе наказов избирателей
В Орле на реке Орлик взяли пробы «пенной воды»
На лекарства льготникам Орловщина получит больше 627 миллионов рублей
В Орле иностранца осудили за изготовление взрывных устройств и пропаганду терроризма
Фейерверк и дискотека ждут орловских выпускников в день последнего звонка
Евгений Гришин занял пост начальника управления городского хозяйства и транспорта Орла
В Орле дорогу не поделили мопед и легковушка
В Орле на взятке поймали преподавателя и ординатора мединститута
На Троицкие хороводы в Орловское полесье съедутся более ста мастеров народного промысла
На Орловщине спасатели за сутки уничтожили четыре мины
Два международных фестиваля пройдут в Орле в Год театра
Сбербанк запускает акцию с повышенным начислением бонусов СПАСИБО по кредитным картам
Строительство двух новых детских садов в Орле идет по графику
Ко Дню славянской письменности и культуры в Орле открылась выставка
Орловчанка поблагодарила кинолога за найденную сумочку
На этой неделе на Орловщине стартует антинаркотический месячник
На трассе под Орлом в ДТП погиб водитель иномарки
В Орле пройдет спортивный праздник среди трудовых коллективов
Последний звонок в орловских школах прозвенит 23 мая
В Орле мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой
Горожанам рассказали об истории орловского отделения Центрального Банка России
ФК «Орёл» проиграл нововоронежскому «Атому»
«Многоликая Россия»: на Орловщине состоялся фестиваль национальных культур
За сутки орловские полицейские отыскали угнанный автомобиль
Орловец погиб при воспламенении газа на заброшенной птицефабрике
Чиновники обсудили развитие орловских музеев
Пешеход попал под колеса «Пассата» под Орлом