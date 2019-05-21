В Орле дорогу не поделили мопед и легковушка

СЕГОДНЯ 12:12 2019-05-21T12:12:49+03:00

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В Орле сегодня утром, 21 мая, произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. Дорогу не поделили отечественная легковушка и мопед.

Все случилось около восьми часов на улице Поселковой. 46-летняя автоледи ехала на отечественной «Двенадцатой» со стороны улицы Городской. При повороте налево на улицу Лужковская произошло столкновение с мопедом «Альфа», за рулем которого был 60-летний водитель.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU