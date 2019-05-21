В Орле на взятке поймали преподавателя и ординатора мединститута

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-21T11:56:14+03:00

По версии следствия, за зачет без сдачи такового со студента вуза они взяли 25 тысяч рублей

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В Орле возбуждено уголовное дело о взяточничестве. В получении денег со студента мединститута за зачет подозревают преподавателя и ординатора вуза.

По версии следствия, в марте нынешнего года ординатор Медицинского института ОГУ им. Тургенева получила через посредника деньги в сумме 25 тысяч рублей – во столько преподаватель оценил зачет без фактической его сдачи.

- Возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя и ординатора. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом), ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки должностным лицом), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все детали случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU