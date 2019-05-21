СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-21T11:41:06+03:00

На Троицкие хороводы в Орловское полесье съедутся более ста мастеров народного промысла Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Участие в празднике примут жители из разных регионов России

Изменить размер текста: A A

На Троицкие хороводы в Орловское полесье съедутся более ста мастеров народного промысла. Участие примут жители из разных регионов России.

Будет размещена экспозиция произведений декоративно-прикладного искусства. Гостей праздника удивят и порадуют вязаные и текстильные игрушки, авторская бижутерия и керамика, мыло и чай ручной работы, лоскутное шитьё, художественное валяние.

Представят мастера и традиционные ремесленные изделия: чернолощёную керамику и народную глиняную игрушку, вышитые полотенца и тканые пояса, лыковые лапти и резные ложки, игрушки из соломы и рогоза, тряпичные куклы. Также орловцев познакомят со старинными музыкальными инструментами и реконструкцией исторического костюма 16-17 веков.

Принять участие в выставке может любой мастер и любитель декоративно-прикладного искусства. Для этого необходимо зарегистрироваться в группе «Троицкие хороводы».

Напомним, 20-й Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» состоится 16 июня в селе Льгов Хотынецкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU