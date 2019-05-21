На Орловщине спасатели за сутки уничтожили четыре мины
На Орловщине спасатели за сутки уничтожили четыре мины. Военные снаряды утром понедельника, 20 мая, спецсотрудники обезвредили в Ливенском и Должанском районах.
Так, около 8:25 сотрудники МЧС выезжали в Ливенский район, где изъяли и уничтожили две минометные мины калибра 82 миллиметра и одну – калибра 50 миллиметров. В Должанском районе была обезврежена одна минометная мина калибра 50 миллиметров.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали двенадцать раз – по шесть выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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