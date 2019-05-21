Два международных фестиваля пройдут в Орле в Год театра
Два международных фестиваля пройдут в Орле в Год театра. Об этом рассказала Наталья Георгиева, начальник областного Управления культуры и архивного дела, на аппаратном совещании в администрации 20 мая.
Один из фестивалей, 9-ый Международный театральный фестиваль моно и камерных спектаклей «LUDI» пройдет в первую неделю июня. Спектакли от российских и театральных трупп состоятся на сценах театра «Свободное пространство», театра имени Тургенева и Орловского театра кукол. В этом году в число участников вошли театры Австрии и Болгарии.
В октябре орловцев ожидает Международный театральный фестиваль «Русская классика». Он пройдет на сцене театра имени Тургенева.
ИСТОЧНИК KP.RU