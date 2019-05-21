СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-21T11:33:23+03:00

Два международных фестиваля пройдут в Орле в Год театра Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Один из них стартует на днях, другой ожидает орловцев осенью

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Два международных фестиваля пройдут в Орле в Год театра. Об этом рассказала Наталья Георгиева, начальник областного Управления культуры и архивного дела, на аппаратном совещании в администрации 20 мая.

Один из фестивалей, 9-ый Международный театральный фестиваль моно и камерных спектаклей «LUDI» пройдет в первую неделю июня. Спектакли от российских и театральных трупп состоятся на сценах театра «Свободное пространство», театра имени Тургенева и Орловского театра кукол. В этом году в число участников вошли театры Австрии и Болгарии.

В октябре орловцев ожидает Международный театральный фестиваль «Русская классика». Он пройдет на сцене театра имени Тургенева.

ИСТОЧНИК KP.RU