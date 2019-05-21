СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-21T11:14:41+03:00

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Строительство двух новых детских садов в Орле идет по графику. Эту тему подняли чиновники на аппаратном совещании в областной администрации 20 мая. Речь идет об учреждении для дошкольников в микрорайоне «Зареченский» и Болховском микрорайоне. Оба детских сада рассчитаны на 230 мест. Сдать объекты планируется уже в текущем году.

По информации властей, при строительстве детского сада в микрорайоне «Зареченский» подрядчик уже устроил кирпичную кладку, монтаж оконных блоков и гидроизоляцию кровли, а также обеспечил входы в здание и вмонтировал внутренние сети тепло- и водоснабжения. Сейчас организация приступила к внутренней отделке.

В свою очередь, в здании детского сада в Болховском микрорайоне уже выполнена кровля, установлены окна, почти оштукатурены все стены. Начаты работы по утеплению полов. В подвале выполнена разводка трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения. Завершаются работы по вентиляции и электромонтажу. В конце месяца планируется пуск газа.

ИСТОЧНИК KP.RU