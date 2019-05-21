Ко Дню славянской письменности и культуры в Орле открылась выставка
Ко Дню славянской письменности и культуры в Орле открылась выставка. Экспозиция «Послание предков – слово книжное» начала работу в бунинской библиотеке.
- На выставке представлены книги и статьи из периодической печати с иллюстрациями и фотографиями о жизни и просветительской деятельности создателей славянской азбуки, а также литература об основателе книгопечатания на Руси Иване Федорове. В экспозиции много материалов, которые познакомят читателя с историей возникновения праздника и особенностями его проведения в разных регионах России, - сообщили «КП» работники библиотеки.
Экспозиция продлится до 2 июня.
Адрес: улица Максима Горького, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU