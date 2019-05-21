2019-05-21T10:45:49+03:00
Общество

Орловчанка поблагодарила кинолога за найденную сумочку

Жительница написала письмо со словами искренней признательности в региональное УМВД
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловчанка поблагодарила кинолога за найденную сумочкуОрловчанка поблагодарила кинолога за найденную сумочкуФото: Архив "КП"
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В Орле кинолог помог местной жительнице вернуть ее сумочку. Находку полицейский обнаружил во время несения службы со своим напарником псом в Железнодорожном районе города.

В сумке лежали документы и телефон. Полицейский нашел в контактах родных женщины и позвонил, чтобы сообщить о найденном. В тот же день он вернул забытую сумку хозяйке.

- Такое отношение полицейского не оставило равнодушной владелицу потерянного имущества. В своем благодарственном письме женщина: «Очень приятно, что в рядах орловских полицейских служат честные, добропорядочные сотрудники», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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