2019-05-21T10:14:53+03:00
Общество

На этой неделе на Орловщине стартует антинаркотический месячник

Профилактическими мероприятиями охватят и детей, и взрослых
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На этой неделе на Орловщине стартует антинаркотический месячникНа этой неделе на Орловщине стартует антинаркотический месячникФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На этой неделе на Орловщине стартует антинаркотический месячник. Он пройдет с 26 мая по 26 июня. Профилактическими мероприятиями охватят и детей, и взрослых.

В школах в рамках месячника пройдут беседы-тренинги по вопросам профилактики наркомании и об ответственном отношении к собственному здоровью. Студентов пригласят на конференцию и фестиваль здорового досуга среди молодежи. Родителям, трудовым коллективам и преподавателям объяснят, как выявить первые признаки наркопотребления и расскажут про поведение в ситуациях, когда ребенок попробовал наркотик.

В целях профилактики в Орле молодежь примет участие в Кубке Орловской области по спортивному ориентированию, Чемпионате Орловской области по легкой атлетике, Всероссийском олимпийском дне «За здоровый образ жизни», региональном этапе Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Одним из направлений антинаркотического месячника останется раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. По телефонам доверия орловцы могут сообщить информацию о причастных к незаконному обороту наркотиков и действующих наркопритонах. Это телефон регионального УМВД России : 8 (4862) 41-38-56, и регуправления ФСБ России: 43-76-36.

По вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей также можно получить консультацию в Орловском наркодиспансере: 8 (4862) 77-07-03 и проконсультироваться с психологом: 8 (4862) 44-52-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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