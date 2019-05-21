На трассе под Орлом в ДТП погиб водитель иномарки
Трагическое ДТП случилось на орловской дороге в понедельник, 20 мая. В аварии погиб водитель и покалечилась женщина-пассажир.
Все случилось в деревне Большая Куликовка. Времени было примерно 20 минут девятого вечера, когда 33-летний водитель ехал за рулем иномарки «Бриллианс» по улице Школьная в сторону улицы Чкалова указанного населенного пункта. В какой-то момент мужчина потерял контроль над автомобилем. Иномарка опрокинулась.
- В результате ДТП водитель скончался на месте аварии до прибытия скорой медицинской помощи, 29-летняя женщина-пассажир получила телесные повреждения, госпитализирована в отделение реанимации, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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