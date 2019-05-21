СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-21T09:43:12+03:00

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В Орле пройдет спортивный праздник среди трудовых коллективов. Уже в эту субботу, 25 мая, соревнования по нескольким видам спорта состоятся в Городском оздоровительном центре.

- В программе соревнования в дартсе, прыжках через скакалку, гиревом спорте, армспорте, соревнованиях по мини-футболу, волейболу, баскетболу, а также эстафеты, - поделились с «КП» организаторы.

Желающие принять участие в спортивном празднике могут подать заявку до 22 мая на электронную почту fks57@yandex.ru, а также по телефону: 8(4862) 43-26-45.

Соревнования пройдут по адресу: улица Кромская, 10а.

Начало в 10 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU